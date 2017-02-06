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Госдолг РФ на конец 2017 г. может составить 14,7% ВВП

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06.02.2017

Отношение государственного долга РФ к ВВП может составить к концу 2017 года 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованных «Основных направления долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.».

При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 г. увеличится до 5,4%, прогнозирует министерство. В ведомстве отметили, что государственный долг РФ по итогам 2016 года составил 11,1 трлн рублей или 13,2% ВВП.

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