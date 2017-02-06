Госдолг РФ на конец 2017 г. может составить 14,7% ВВП
06.02.2017
Отношение государственного долга РФ к ВВП может составить к концу 2017 года 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованных «Основных направления долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.».
При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 г. увеличится до 5,4%, прогнозирует министерство. В ведомстве отметили, что государственный долг РФ по итогам 2016 года составил 11,1 трлн рублей или 13,2% ВВП.
Короткая ссылка obl1.ru/~/30945
Другие новости раздела
06.02.2017
7 февраля в области стартует первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины-2017»
06.02.2017
Готовится отставка пятерых губернаторов
$ USD59.3137(-0.67)04.02
€ EUR63.8156(-0.92)04.02
Наш опрос
Чего не хватает в вашем дворе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: