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  3. Горсовет Орла одобрил выделение 60 млн. руб.на питание школьников

Горсовет Орла одобрил выделение 60 млн. руб.на питание школьников

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18.07.2017

18 июля на внеочередной сессии Орловского городского совета депутаты утвердили решение о выделении 60 млн рублей на организацию питания школьников областного центра. На эти цели будет получен бюджетный кредит, предоставляемый областным бюджетом, сроком погашения до трех лет. Для обеспечения кредита вносится залог в виде земельных участков, находящихся в муниципальной казне.

По информации заместителя главы администрации города Орла Артема Митасова, расходные обязательства принимаются на новый учебный год. Пять миллионов рублей будут направлены на погашение кредиторской задолженности, 55 млн рублей предусмотрены на питание школьников с 1 сентября по 31 декабря этого года. Срок погашения бюджетного кредита — 10 июля 2020 года. Ставка — 0,1% годовых.

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