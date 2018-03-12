Голодец: в России проживает более семи тысяч человек старше 100 лет

Более семи тысяч человек старше 100 лет проживают на сегодняшний день в России. Это «большая цифра», в ближайшие годы она будет расти, заявила в понедельник на международном форуме «Активное долголетие Москвы 2018» вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

«Очень важно сделать качественной жизнь тех, кто перешагнул определенный возрастной рубеж. Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек», — сказала Голодец.

«Я надеюсь, что в ближайшей перспективе — мы говорим о перспективе где-то 7-8 лет — численность таких людей увеличится, по нашим прогнозам, по нашей оценке, на порядок», — добавила вице-премьер правительства РФ.

Голодец отметила, что правительство должно сделать все возможное, чтобы люди в возрасте 100+ чувствовали себя полноценными членами общества, передает ТАСС.