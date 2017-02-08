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Голодец: Российским школам не хватает 6 млн. мест

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08.02.2017

Около 6 млн мест не хватает в российских школах, объемы строительства новых школ необходимо увеличивать. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Прирост, который идет в нашей стране каждый год за счет увеличения каждого следующего поколения, вступающего в школьный возраст, дает очень серьезную нагрузку на школы. Этот дефицит, который мы сегодня испытываем, оценивается в 6 млн ученических мест», — сказала Голодец.

По ее словам, в прошлом году на реализацию программы по строительству новых школ было выделено 25 млрд рублей, удалось ввести 167 тыс. новых мест в школах. «Нам нужно увеличивать темпы. Эта программа должна развиваться стремительно», — добавила Голодец. Она напомнила, что «у нас в этом году в первые классы пришло на 145 тыс. детей больше».



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