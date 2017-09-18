Главы районов Орла поддержали ужесточение законов о митингах

Сегодня в Орле состоялось заседание Ассоциацияи «Совет муниципальных образований Орловской области». В рамках общественного обсуждения обсуждался проект изменений в положения областного законодательства, регулирующий правила проведения митингов, шествий и иных публичных мероприятий. Свои рекомендации внесли члены Ассоциации — главы муниципальных образований региона. По итогам обсуждения члены Ассоциации высказали предложение об уменьшении территории, прилегающей к зданиям, рядом с которыми исключается проведение публичных мероприятий со 100 до 50 метров.

Напомним, что проект закона был принят Орловским областным Советом народных депутатов в первом чтении 25 августа 2017 года.

Напомним, что 14 апреля Общественная палата также поддержала ужесточение законодательства о митингах в Орловской области.