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  3. Главврач НКМЦ им. Круглой Алексей Медведев - в прямом эфире на "Первом областном"

Главврач НКМЦ им. Круглой Алексей Медведев - в прямом эфире на "Первом областном"

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20.09.2017

Алексей Медведев — главный врач научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов 21 сентября. Вопросы можно задавать по телефону 76-10-28, а также заранее присылать на электронную почту «Первого областного портала новостей» mail@obl1.ru.

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