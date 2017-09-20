Главврач НКМЦ им. Круглой Алексей Медведев - в прямом эфире на "Первом областном"
20.09.2017
Алексей Медведев — главный врач научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов 21 сентября. Вопросы можно задавать по телефону
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