Глава Минздрава призвала россиян прививаться от гриппа
03.10.2017
Минздрав готов к сезону гриппа, и если население не подведет и активно поучаствует в иммунизации, осложнений удастся избежать, сказала глава ведомства Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.
"Надеемся, что если население нас не подведет и активно пойдет на иммунизацию, нам удастся избежать сложных форм, трудноизлечимых",- сказала Скворцова журналистам.
Как сообщила министр, российское здравоохранение подходит к сезону гриппа во всеоружии. "У нас четыре российских вакцины, они высокого качества, они безопасны, прививаем детей, начиная с шести месяцев, беременных женщин",- сказала Скворцова.
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