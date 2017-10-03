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Глава Минздрава призвала россиян прививаться от гриппа

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03.10.2017

Минздрав готов к сезону гриппа, и если население не подведет и активно поучаствует в иммунизации, осложнений удастся избежать, сказала глава ведомства Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

"Надеемся, что если население нас не подведет и активно пойдет на иммунизацию, нам удастся избежать сложных форм, трудноизлечимых",- сказала Скворцова журналистам.

Как сообщила министр, российское здравоохранение подходит к сезону гриппа во всеоружии. "У нас четыре российских вакцины, они высокого качества, они безопасны, прививаем детей, начиная с шести месяцев, беременных женщин",- сказала Скворцова.

Она напомнила, что дети, беременные, люди с ожирением, диабетом, с больным сердцем, — в группе риска по хроническим и инфекционным заболеваниям. "Увеличивая охват прививками, мы уменьшим число заболевших и число осложненных форм",- сказала она.
Ссылки по теме:
Мобильная вакцинация

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