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Глава Минэкономразвития сравнил ситуацию в экономике РФ с экономикой США 1980-х годов

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19.09.2017

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сравнил текущую ситуацию в российской экономике с экономикой США в первой половине 1980-х годов, пишет ТАСС. Об этом говорится в материалах пресс-службы Минэкономразвития.

«Максим Орешкин сравнил текущую ситуацию в экономике России с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов, когда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, и это открыло дорогу положительному кредитному циклу, который длился 27 лет», — говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

По мнению министра, сейчас общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий, и вполне можно ожидать длинного кредитного цикла.

«Здесь задача у правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов, как ипотека», — отметил Орешкин.



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