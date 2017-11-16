ГК «Сыробогатов» запустит производство в Орловской области
16.11.2017
Напомним, в июле 2017 года группа компаний Danone в России совершила сделку по продаже Орловского молочного комбината. Покупателем стало ООО «Первая линия», входящее в ГК «Сыробогатов». Продукция компании реализуется как в России, так и в странах СНГ.
Инвестор назвал производственную площадку в Орле перспективной, в том числе благодаря удачному географическому положению. Также Александр Шадрин отметил, что актуальным для компании является решение вопроса с поставками молочного сырья на Орловский молочный комбинат, на котором планируется выпускать сыры и молоко.
Врио Губернатора области Андрей Клычков поручил заместителю Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрию Бутусову держать на постоянном контроле ситуацию с реализацией этого инвестиционного проекта и оказывать необходимую помощь инвестору. Планируется, что запуск местного производства по переработке молока даст импульс развитию молочного животноводства в регионе.