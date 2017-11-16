ГК «Сыробогатов» запустит производство в Орловской области

Осенью 2018 года группа компаний «Сыробогатов» планирует запустить производство на площадке Орловского молочного комбината

Об этом сообщил генеральный директор ГК «Сыробогатов» Александр Шадрин на встрече врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с представителями инвестиционных компаний, работающих в регионе.

Напомним, в июле 2017 года группа компаний Danone в России совершила сделку по продаже Орловского молочного комбината. Покупателем стало ООО «Первая линия», входящее в ГК «Сыробогатов». Продукция компании реализуется как в России, так и в странах СНГ.

Инвестор назвал производственную площадку в Орле перспективной, в том числе благодаря удачному географическому положению. Также Александр Шадрин отметил, что актуальным для компании является решение вопроса с поставками молочного сырья на Орловский молочный комбинат, на котором планируется выпускать сыры и молоко.

Врио Губернатора области Андрей Клычков поручил заместителю Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрию Бутусову держать на постоянном контроле ситуацию с реализацией этого инвестиционного проекта и оказывать необходимую помощь инвестору. Планируется, что запуск местного производства по переработке молока даст импульс развитию молочного животноводства в регионе.