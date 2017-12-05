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Герман Клименко покинул пост главы Института развития интернета

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04.12.2017

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко покинул пост директора Института развития интернета (ИРИ), а также пост председателя совета ИРИ. Об этом Клименко сообщил ТАСС.

«Да (покинул — прим.), пост председателя совета», — сказал он, пояснив, что его место займет глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.

При этом Клименко сообщил, что также уйдет с поста директора ИРИ, но продолжит работать в Фонде ИРИ по распознаванию медицинских изображений, а также будет развивать Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ) в должности председателя набсовета.

Как отметили в пресс-службе ИРИ, директором Института развития интернета стал экс-председатель правления Медиа-коммуникационного союза Сергей Петров.

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