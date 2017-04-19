География акции "Бессмертный полк" существенно расширилась в США

Марш «Бессмертный полк» в честь Дня Победы во Второй мировой войне пройдет в США 6 мая, сообщает ТАСС. Участие в нем уже подтвердили более 20 городов из 11 штатов страны — вдвое больше, чем год назад. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил организатор акции Игорь Кочан.

Он напомнил, что это памятное мероприятие проходит в США уже третий год подряд под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). «Существенно расширилась география марша, он уже охватывает всю территорию Америки — от западного до восточного побережья страны, — отметил он. — Даже сейчас мы еще не знаем, сколько точно в нем примут участие городов,

Самые большие марши с участием блокадников и ветеранов пройдут в Нью-Йорке, Сан-Франциско (штат Калифорния) и столичном Вашингтоне. Среди других городов, заявивших о проведении акции, — Сан-Диего (Калифорния), Орландо, Джексонвилл, Палм-Кост и Сент-Петерсбург (Флорида), Сиэтл (Вашингтон), Чикаго (Иллинойс), Денвер (Колорадо), Филадельфия (Пенсильвания), Детройт и Портленд (Мичиган).

По данным организаторов, с каждым годом в марше «Бессмертный полк» принимает участие все больше американцев. «Интерес с их стороны очень возрос, — сказал Кочан, — а в этом году мы стараемся привлечь к акции больше школьников». Дети из русскоязычных семей рассказывают о марше своим американским друзьям и одноклассникам, которые, по его словам, «довольно плохо знают историю, в том числе историю Второй мировой войны». Участие в акции для детей — редкий шанс пообщаться со своими ветеранами, поскольку в маршах примут участие не только участники войны из бывшего СССР, но и американские ветераны.