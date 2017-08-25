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Гендиректор "Протона" Вячеслав Меньшов стал «Почетным гражданином Орловской области»

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25.08.2017

Соответствующее представление губернатора Вадима Потомского сегодня поддержали орловские парламентарии.

На заседании Орловского областного Совета народных депутатов был высоко оценен вклад Вячеслава Валентиновича в социально-экономическое развитие региона.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин, Вячеслав Меньшов родился 2 февраля 1953 года, свою трудовую деятельность начал в 1976 году на заводе «Диффузант» после окончания Московского института электронной техники в должности инженера-технолога.

На посту генерального директора АО «Протон» работает с января 1992 года по настоящее время.

Проведенная по его инициативе организационно-структурная реорганизация предприятия позволила не только сохранить производство, научно-технический потенциал, но и создать условия для дальнейшего развития завода.

Вячеслав Меньшов награжден государственными, ведомственными, региональными и общественными наградами. Его имя занесено в биографическую энциклопедию «Электроника России».

Вячеслав Валентинович поблагодарил за высокую честь.

«Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие своей работой и общественной деятельностью. В нашем регионе есть все необходимое для промышленного и технологического роста», — сказал он.

В заседании Орловского областного Совета народных депутатов принял участие заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов.

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