Гендиректор "Протона" Вячеслав Меньшов стал «Почетным гражданином Орловской области»

Соответствующее представление губернатора Вадима Потомского сегодня поддержали орловские парламентарии.

На заседании Орловского областного Совета народных депутатов был высоко оценен вклад Вячеслава Валентиновича в социально-экономическое развитие региона.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин, Вячеслав Меньшов родился 2 февраля 1953 года, свою трудовую деятельность начал в 1976 году на заводе «Диффузант» после окончания Московского института электронной техники в должности инженера-технолога.

На посту генерального директора АО «Протон» работает с января 1992 года по настоящее время.

Проведенная по его инициативе организационно-структурная реорганизация предприятия позволила не только сохранить производство, научно-технический потенциал, но и создать условия для дальнейшего развития завода.

Вячеслав Меньшов награжден государственными, ведомственными, региональными и общественными наградами. Его имя занесено в биографическую энциклопедию «Электроника России».

Вячеслав Валентинович поблагодарил за высокую честь.

«Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие своей работой и общественной деятельностью. В нашем регионе есть все необходимое для промышленного и технологического роста», — сказал он.

В заседании Орловского областного Совета народных депутатов принял участие заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов.