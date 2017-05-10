Гендиректор ООО "Альсария" Елена Шураева - гость "Актуального интервью"
10.05.2017
Елена Шураева — врач-терапевт, генеральный директор ООО «Альсария» — гость программы «Актуальное интервью». Передача выйдет в прямом эфире в четверг 11 мая. Свои вопросы можно задавать по телефону 76 −10-28, а также заранее присылать на электронную почту «Первого Областного портала новостей» mail@obl1.ru.
Короткая ссылка obl1.ru/~/36470
Другие новости раздела
$ USD58.5382(+0.97)06.05
€ EUR64.2398(+1.51)06.05
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: