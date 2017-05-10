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  3. Гендиректор ООО "Альсария" Елена Шураева - гость "Актуального интервью"

Гендиректор ООО "Альсария" Елена Шураева - гость "Актуального интервью"

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10.05.2017

Елена Шураева — врач-терапевт, генеральный директор ООО «Альсария» — гость программы «Актуальное интервью». Передача выйдет в прямом эфире в четверг 11 мая. Свои вопросы можно задавать по телефону 76 −10-28, а также заранее присылать на электронную почту «Первого Областного портала новостей» mail@obl1.ru.

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