Гендиректор ООО "Альсария" Елена Шураева - гость "Актуального интервью"

Елена Шураева — врач-терапевт, генеральный директор ООО «Альсария» — гость программы «Актуальное интервью». Передача выйдет в прямом эфире в четверг 11 мая. Свои вопросы можно задавать по телефону 76 −10-28, а также заранее присылать на электронную почту «Первого Областного портала новостей» mail@obl1.ru.