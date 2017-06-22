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ФСО получила право засекречивать данные об имуществе чиновников

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21.06.2017

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, предоставляющий Федеральной службе охраны (ФСО) право принимать меры для защиты персональных данных охраняемых службой лиц, а также ограничивать движение на тех трассах, где проезжают охраняемые лица.

Как сообщает «Интерфакс», согласно принятым поправкам, обработка персональных данных таких охраняемых лиц и членов их семей осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение будут составлять те персональные данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами, определяется в принятой поправке.

Также, согласно принятому закону, ФСО имеет право «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».

Ссылки по теме:

Комитет Госдумы одобрил расширение полномочий сотрудников ФСО

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