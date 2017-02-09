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  3. ФСИН РФ создаст семь новых центров для осужденных на принудительные работы

ФСИН РФ создаст семь новых центров для осужденных на принудительные работы

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09.02.2017

В России появятся семь новых исправительных центров для осуждённых на принудительные работы — новый вид наказания, который вступил в силу в этом году, пишет «Коммерсант». Об этом заявил на заседании в Общественной палате РФ, посвящённом альтернативе заключению, начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества ФСИН РФ Евгений Лукьянец. "Запланированы работы по открытию новых мест — 7 исправительных центров и 8 участков при исправительных учреждениях",— сообщил господин Лукьянец. Он добавил, что в Москве не запланировано открытие подобного центра, но обсуждается вероятность создания центра в Новой Москве.

Принудительные работы как новый вид наказания, не связанный с лишением свободы, были включены в Уголовный кодекс РФ в конце 2011 года. Планировалось, что они начнут действовать в 2013 году, но уголовно-исполнительная система оказалась не готовой из-за нехватки средств. В итоге нововведение вступило в силу только в начале 2017 года. К этому моменту были построены четыре исправительных центра — в Ставропольском, Приморском крах, в Тамбовской и Тюменской областях, рассчитанные на 464 мест, еще 432 человека могут быть размещены при существующих исправительных учреждениях.

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