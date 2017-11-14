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  3. «ФосАгро» провела областной научно-практический семинар для орловских сельхозпроизводителей

«ФосАгро» провела областной научно-практический семинар для орловских сельхозпроизводителей

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14.11.2017

Мероприятие проходило при поддержке Департамента сельского хозяйства Орловской области.

На площадке дистрибуционно-логистического центра «ФосАгро-Регион» в Урицком районе собрались представители агрохолдингов, ведущих сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств области, сотрудники Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Орловский», федеральных научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Участники семинара, среди которых был руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, подвели итоги сельскохозяйственного года, обозначили перспективы работы.

Агрономы сети «ФосАгро-Регион» и ООО «ФосАгро-Орёл» представили широкий ассортимент своей продукции.

ГК «Ростсельмаш» продемонстрировала новые образцы сельхозтехники.

«За 9 месяцев 2017 года мы увеличили поставки в Орловскую область более чем на 20 % — до 130 тыс. т. При этом мощности дистрибуционно-логистических центров ООО „ФосАгро-Орёл“ в Урицком и Ливненском районах позволяют обеспечивать минеральными удобрениями не только Орловскую, но и Брянскую, Тульскую области», — отметил генеральный директор ООО «ФосАгро-Орёл» Анатолий Ярмоленко.

Орловским производителям были представлены возможности, которые открывает рациональное применение удобрений, новые совместные решения «ФосАгро» и компании «Ростсельмаш» для внесения жидких комплексных удобрений.

Аграрии поделились практическим опытом.

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