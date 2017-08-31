Forbes составил список самых влиятельных россиян столетия

Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последнее столетие. В их число среди прочих вошли Владимир Путин, Юрий Гагарин, Михаил Горбачев, Алла Пугачева и Александр Овечкин.

Отмечается, что редакция и эксперты журнала выбрали русских, оказавших «огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы».

«Среди них — Владимир Ленин и Леонид Брежнев, Иван Павлов и Николай Вавилов, Майя Плисецкая и Федор Шаляпин, Леонид Гайдай и Сергей Эйзенштейн. Список опубликован в сентябрьском номере журнала и специальном проекте „100 лет Forbes“ на сайте», — говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG, издающей Forbes в России.

В число ста самых влиятельных людей столетия вошел 21 современник, среди которых президент Владимир Путин, звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие.





