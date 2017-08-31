Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.08.2017 Четверг 12:53
сейчас в эфире
12:45
Передача
Выбираю здоровье|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Forbes составил список самых влиятельных россиян столетия

Forbes составил список самых влиятельных россиян столетия

Версия для печати

31.08.2017

Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последнее столетие. В их число среди прочих вошли Владимир Путин, Юрий Гагарин, Михаил Горбачев, Алла Пугачева и Александр Овечкин.

Отмечается, что редакция и эксперты журнала выбрали русских, оказавших «огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы».

«Среди них — Владимир Ленин и Леонид Брежнев, Иван Павлов и Николай Вавилов, Майя Плисецкая и Федор Шаляпин, Леонид Гайдай и Сергей Эйзенштейн. Список опубликован в сентябрьском номере журнала и специальном проекте „100 лет Forbes“ на сайте», — говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG, издающей Forbes в России.

В число ста самых влиятельных людей столетия вошел 21 современник, среди которых президент Владимир Путин, звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие.



оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41686

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.08.2017

Орловские предприниматели обменялись опытом с коллегами в Калининградской области

31.08.2017

В России выплатили более 9 млрд. руб. долгов по зарплате

31.08.2017

Заводской район Орла лидирует в незаконной торговле

30.08.2017

Потомский поздравил с днем рождения президента Белоруссии Лукашенко

30.08.2017

Следственное управление СК РФ по Орловской области возглавил Анатолий Щуров

$ USD58.7306(+0.2)31.08
€ EUR70.2007(-0.23)31.08

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online