Финансово-экономическое управление администрации Орла возглавил Игорь Краличев

На пост заместителя главы администрации Орла, начальника финансово-экономического управления назначен Игорь Краличев. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

К своим обязанностям Краличев приступил с 6 марта.

Краличев родился 12 августа 1969 года. В 1993 году окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и управление в отраслях АПК». В 1996 году окончил Российскую академию управления Орловский филиал «ОРАГС» по специальности «менеджмент».

Игорь Краличев работал руководителем Государственной налоговой инспекции по Болховскому району. С 2002 по 2012 годы трудился на должностях руководителя инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Орловскому району и руководителем межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Орловской области. С 2012 года работал начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Орловской области.