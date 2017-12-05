Федеральный центр положительно оценил противопожарную работу на Орловщине

Итоги пожароопасного сезона в лесах в 2017 году и задачи на 2018 год обсуждались на селекторном совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Хлопонина.

Благодаря проведению Управлением лесами и подведомственными организациями комплекса мероприятий, направленных на эффективное обеспечение всех видов противопожарных работ, на протяжении последних лет пожаров на территории лесного фонда Орловской области не зафиксировано.

Разработан и утвержден 61 маршрут патрулирования лесного фонда протяженностью 7324 км.

В этом году с начала пожароопасного сезона в результате надзорных мероприятий выявлено 35 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. К административной ответственности привлечено 35 лиц на общую сумму 93 тыс. рублей. За аналогичный период 2016 года было выявлено 18 административных правонарушений. Сумма наложенного штрафа составила 44,5 тыс. рублей.

Для осуществления контроля за пожарной обстановкой и оперативного реагирования при возникновении пожаров в лесном фонде Орловской области, в Управлении лесами работает круглосуточно Региональная диспетчерская служба, в лесничествах — диспетчерские службы.

В целях противопожарного обустройства лесов выполнен комплекс предупредительных противопожарных мероприятий по эксплуатации дорог противопожарного назначения, устройстве противопожарных минерализованных полос и уходу за ними.

Была организована противопожарная пропаганда. В течение года проводилась разъяснительная работа с населением, обсуждались вопросы по соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в лесах во время сходов в сельских поселения, встреч в летних оздоровительных лагерях, открытых уроках в школах.