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ФАС разработает Тарифный кодекс

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07.02.2017

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработает Тарифный кодекс — документ, определяющий порядок тарифообразования в регулируемых сферах деятельности. Об этом RNS сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин во вторник, 7 февраля.

«Мы полагаем, что должен быть еще один закон — „О тарифном регулировании“ или процессуальный Тарифный кодекс. Его задача — установить законодательные рамки того, как поступать с регулируемыми сферами деятельности», — пояснил он.

По словам Голомолзина, этот кодекс должен стать дополнением к закону «О защите конкуренции», который, в свою очередь, придет на смену закону «О естественных монополиях». Последний при этом планируется упразднить.

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