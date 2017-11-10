ФАС не будет повышать тарифы на на плацкарт и общие вагоны в 2018 году
10.11.2017
Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России приняло решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах, приводит пресс-служба ФАС слова главы ведомства Игоря Артемьева.
«Таким образом, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования останутся в 2018 году на том же уровне, что и в 2017 году», — сказал он.
Артемьев отметил, что в сопоставимых ценах с учетом инфляции это означает снижение цены на билеты, передает ТАСС.
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