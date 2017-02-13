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Еще один спортивный объект открылся после ремонта в Орловской области

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13.02.2017

Спортивный зал Мансуровской основной общеобразовательной школы в Новодеревеньковском районе был отремонтирован по программе «Создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

Стоимость работ превысила 1,7 млн рублей. Средства были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В здании спортзала заменена электропроводка, половое покрытие, окна, произведен косметический ремонт. Также приобретено новое оборудование.

Отметим, что в Мансуровской школе создан хоккейный клуб. Дополнительные средства из муниципального бюджета были выделены на приобретение формы для юных хоккеистов. Кроме того, материальная база учреждения пополнилась новыми воллйбольными мечами и волейбольной сеткой.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31346

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