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  3. Ещё 8 сирот из Троснянского района Орловской области получили ключи от собственных квартир

Ещё 8 сирот из Троснянского района Орловской области получили ключи от собственных квартир

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29.12.2017

Ещё 8 сирот из Троснянского района Орловской области получили ключи от собственных квартир.
Дом № 8, расположенный на улице Генерала Пухова в пгт. Тросна, был построен специально для сирот. Застройщик ООО «Гранит» выполнил все работы качественно и в срок.
Новоселы высоко оценили современное благоустроенное жилье с хорошим ремонтом и автономной котельной. Площадь однокомнатных квартир составила порядка 40 квадратных метров.
На приобретение жилья для сирот было израсходовано 8,4 млн рублей. Всего за время реализации инициативы Президента РФ Владимира Путина в Троснянском районе собственным жильем были обеспечены 20 детей-сирот. В следующем году запланировано выделение еще 7 квартир для этой категории граждан.

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