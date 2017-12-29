Ещё 8 сирот из Троснянского района Орловской области получили ключи от собственных квартир.

Дом № 8, расположенный на улице Генерала Пухова в пгт. Тросна, был построен специально для сирот. Застройщик ООО «Гранит» выполнил все работы качественно и в срок.

Новоселы высоко оценили современное благоустроенное жилье с хорошим ремонтом и автономной котельной. Площадь однокомнатных квартир составила порядка 40 квадратных метров.

На приобретение жилья для сирот было израсходовано 8,4 млн рублей. Всего за время реализации инициативы Президента РФ Владимира Путина в Троснянском районе собственным жильем были обеспечены 20 детей-сирот. В следующем году запланировано выделение еще 7 квартир для этой категории граждан.