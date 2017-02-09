«Экспресс радио Орёл» объявило о старте конкурса «мужских фото», посвящённого Дню защитника Отечества.

Победитель получит подарок от мужской парикмахерской «Контрабанда».

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно сделать «настоящее „мужское фото“» и разместить его в Instagram, пометив хэштегом #ЭкспрессРадио23. Также в качестве добавочного хэштега рекомендуется использовать #Контрабанда #barbershop.

Итоги конкурса подведут в предпраздничный день 22-го февраля в прямом эфире «Экспресс радио».