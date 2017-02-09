«Экспресс радио Орёл» объявило о старте конкурса «мужских фото», посвящённого Дню защитника Отечества
09.02.2017
«Экспресс радио Орёл» объявило о старте конкурса «мужских фото», посвящённого Дню защитника Отечества.
Победитель получит подарок от мужской парикмахерской «Контрабанда».
Чтобы участвовать в конкурсе, нужно сделать «настоящее „мужское фото“» и разместить его в Instagram, пометив хэштегом #ЭкспрессРадио23. Также в качестве добавочного хэштега рекомендуется использовать #Контрабанда #barbershop.
Итоги конкурса подведут в предпраздничный день 22-го февраля в прямом эфире «Экспресс радио».
Короткая ссылка obl1.ru/~/31182
Другие новости раздела
$ USD59.0235(-0.49)10.02
€ EUR63.0253(-0.42)10.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: