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«Экспресс радио Орёл» объявило о старте конкурса «мужских фото», посвящённого Дню защитника Отечества

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09.02.2017

«Экспресс радио Орёл» объявило о старте конкурса «мужских фото», посвящённого Дню защитника Отечества.

Победитель получит подарок от мужской парикмахерской «Контрабанда».

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно сделать «настоящее „мужское фото“» и разместить его в Instagram, пометив хэштегом #ЭкспрессРадио23. Также в качестве добавочного хэштега рекомендуется использовать #Контрабанда #barbershop.

Итоги конкурса подведут в предпраздничный день 22-го февраля в прямом эфире «Экспресс радио».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31182

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