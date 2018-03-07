ЕГЭ по обществознанию в 2018 году выбрали 62% выпускников

ЕГЭ по обществознанию стало самым популярным для сдачи предметом в 2018 году, его выбрали 62% участников экзамена. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

«Самым популярным предметом по выбору традиционно остается обществознание, так как его результаты требуются для поступления на большое число специальностей социально-гуманитарного и педагогического профилей. В 2018 году этот предмет выбрали более 62% участников ЕГЭ», — сказали в пресс-службе.

Вторым по популярности предметом по выбору стала физика, на нее записались 29% участников ЕГЭ 2018 года, что на 2% больше, чем в прошлом году. Биологию выбрали 25%, что на 5% больше, чем годом ранее, историю — 24% (против 20% годом ранее), химию — почти 17% (против 13% в 2017 году). 15% участников ЕГЭ-2018 записались на экзамен по английскому языку, 14% — на информатику, 11% — на литературу, 4% — на географию.

В пресс-службе ведомства добавили, что выпускники стали выбирать больше предметов для сдачи. «Если раньше каждый участник ЕГЭ записывался на два, три или четыре экзамена, то сейчас многие хотят сдавать пять или шесть. Они действуют более осмотрительно, оставляя себе больше возможностей для выбора вуза и направления обучения по итогам сдачи ЕГЭ. Это положительная тенденция, так как одиннадцатиклассники активно занимаются не только по двум-трем предметам, а готовятся и не боятся сдавать большее число экзаменов», — прокомментировал выбор участников ЕГЭ-2018 заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.