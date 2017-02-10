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Дума приняла закон об ответственности губернаторов за мобилизационный призыв

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10.02.2017

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении правительственный закон, согласно которому губернаторы и главы муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации, сообщает РИА «Новости».

Поправки вносятся в федеральный закон о мобилизации (1997). Согласно действующему закону, пребывающие в запасе граждане призываются на военную службу по мобилизации в случае перевода воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени или в случае создания специальных формирований.

Согласно тексту принятого закона, председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте Российской Федерации, является высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании — глава соответствующего муниципального образования.

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