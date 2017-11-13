Дума одобрила увеличение финансирования сельского хозяйства и городской среды

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ряд поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018 год, пишет ТАСС. В частности, было принято решение довести сумму финансирования сельского хозяйства до уровня 2017 года, то есть до объема 242 млрд рублей.

Как сообщил глава комитета Андрей Макаров, речь идет о поправках, инициированных фракцией «Единая Россия». По его словам, поправки решают вопрос «о доведении уровня поддержки сельского хозяйства до уровня 2017 года — 242 млрд рублей».

«Предлагается 20 млрд руб. дополнительной поддержки, и мы нашли источники для ее увеличения», — отметил депутат. В эти 20 млрд руб. вошли, в частности, дополнительное финансирование в области растениеводства — 11 млрд рублей, повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 4 млрд рублей, юрлицам на возмещение затрат по модернизации объектов АПК — 100 млн руб., на компенсацию льгот РЖД на перевозку зерна будет выделено почти 2 млрд рублей. Поправки будут касаться не только 2018 года, но также и 2019 году и 2020 году, указал Макаров. «Таким образом мы фиксируем, что снижение расходов на село не может произойти в течение трех лет», — подчеркнул депутат.