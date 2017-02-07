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Дума и Минкульт усилят законы по борьбе с пиратскими сайтами

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07.02.2017

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит эффективнее бороться с «зеркалами» пиратских сайтов, нарушающих интересы правообладателей.

Как сообщил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по культуре, депутат от «Единой России» Александр Шолохов, предложенные в антипиратское законодательство поправки носят характер не столько ужесточения, сколько упорядочивания существующей практики. Он уточнил, что инициативы будут внесены в весеннюю сессию группой депутатов профильного комитета.

«Сегодня есть сайт, который распространяет пиратскую продукцию, — привел пример Шолохов. — Нужно, чтобы сам владелец лазил и искал, где его права нарушены, подавал заявление, после этого должен состояться суд». По его словам, процедура крайне сложная, сейчас она немного упростилась, в некоторых случаях можно требовать от владельцев сайтов закрытия страницы, в случае неисполнения можно закрыть сайт. «Но тут же возникает сайт-„зеркало“, и этот процесс откровенно издевательский. Никто не боится нарушать авторские права», — констатировал депутат. Шолохов напомнил, что ранее министр Владимир Мединский представил депутатам «предложения в законодательство об авторском праве в целях защиты прав в интернете прежде всего кинематографистов, но не только». «Там у нас полное взаимопонимание и поддержка», — подтвердил зампред комитета Госдумы.

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