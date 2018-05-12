Дорожные ремонт начался в 18 муниципальных образованиях Орловской области

По информации областной администрации, подрядчики приступили к строительству автомобильной дороги с. Спасское-Лутовиново — д. Шеламово и реконструкции дороги д. Шашкино — д. Миново в Мценском районе. На данные цели предусмотрено 50 млн рублей.

В Троснянском районе начато строительство автомобильной дороги «Тросна — Каменец» — д. Горчаково стоимостью 50 млн рублей.

На реконструкцию автодороги Однолуки — Фатнево — Пальчикова в Болховском районе направляется 88 млн рублей.

Наиболее финансовоемкими из стартовавших работ являются реконструкция участков автодорог Шаблыкино — Юшково (252 млн рублей) и Шаблыкино — Сомово — Рядовичи (247 млн рублей). При этом будут организованы подъезды к крупным сельхозпредприятиям.

Также стартовавшее строительство автомобильной дороги «Змиевка — Глазуновка» — Куракино« — д. Поздеево в Свердловском районе предполагает выделение 196 млн рублей, ремонт автодороги Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря — 98 млн рулей.

На ремонт автодороги Колпны — Лимовое в Колпнянском районе выделается 42 млн рублей, на ремонт участка дороги регионального значения «Москва — Киев» — Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы в Дмитровском районе выделяется 71 млн рублей.

Также подрядчики приступили к работам на участках трассы Ливны — Евланово — Долгое в Ливенском районе близ образовательных учреждений.

Заказчиком вышеперечисленных работ является «Орелгосзаказчик».

На дорогах муниципального значения работы ведутся в г. Орле (ул. Приборостроительная), Ливны (ул. 1-я Пионерская, ул. Кирова, ул. Баженова, ул. К. Филиппова, ул. Ленина, ул. К. Маркса.

Также подрядные организации приступили к выполнению контрактов на объектах Болховского, Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Кромского, Орловского, Хотынецкого районов.