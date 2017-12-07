Доля пользователей интернета в России удвоилась за последние шесть лет

Доля россиян, пользующихся интернетом, с 2012 года по настоящее время возросла с 47% до 75%, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках презентации акции «Час кода». Об этом сообщает ТАСС.

«Количество пользователей интернета очень сильно выросло: когда я приходил на работу в министерство (весной 2012 года), у нас 47% населения пользовалось интернетом, сейчас уже 75%. Это фантастический рывок», — сказал Никифоров.

По его словам, программа устранения цифрового неравенства, предполагающая подключение к интернету малых поселений численностью 250-500 человек сильно способствовала такому росту числа интернет-пользователей.

Более того, этот рост произошел благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Сахалин — Магадан — Камчатка, а также ВОЛС в Норильске. До реализации данных проектов в этих регионах не было скоростного широкополосного доступа в интернет, подчеркнул министр. Сейчас проект по прокладке ВОЛС также реализуется на Курилах.