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  3. Доля инвестиций в валовом региональном продукте Орловщины выше показателей по России

Доля инвестиций в валовом региональном продукте Орловщины выше показателей по России

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23.12.2016

Вадим Потомский провел заседание Координационного совета по промышленности

Мероприятие прошло сегодня, 23 декабря, в областной администрации.

Участниками совещания стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены Правительства Орловской области, а также руководители региональных предприятий Орловской области.

Губернатор обратил внимание на некоторый спад промышленного производства в области. При этом он подчеркнул, что объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в промышленности по региону составил 112,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В целом, валовой региональный продукт, по предварительной оценке, составит свыше 210 млрд рублей, или около 106% к уровню 2015 года в действующих ценах, − подчеркнул Вадим Потомский. − Общий объем инвестиций по итогам года ожидается порядка 54,3 млрд рублей, что почти на 4% выше уровня 2015 года».

Также было отмечено, что доля инвестиций в ВРП составит почти 26%, что выше прогнозного показателя по России в целом (18,3%) и целевого индикатора, который установлен Указом Президента России (25%).

В рамках совещания были озвучены перспективные направления развития региональной промышленности. Кроме того, речь шла о проблемах предприятий при обращении с промышленными отходами, о подготовке кадров по Президентской программе, о трудоустройстве инвалидов.

Была рассмотрена тема, касающаяся перспектив НПАО «Научприбор». Обсуждались возможные пути решения проблем предприятия, в частности, речь шла о необходимости тесного взаимодействия руководства предприятия и Правительства региона.

«Мы с вами несем социальную ответственность перед гражданами: люди должны иметь работу, получать зарплату, а предприятия должны быть жизнеспособными, должны платить налоги в бюджет Орловской области», − подчеркнул Вадим Потомский.

Ссылки по теме:

Вадим Потомский выступил перед Облсоветом с инвестиционным посланием

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