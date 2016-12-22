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Добыча нефти в РФ вырастет в 2016 году на 2,5%

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21.12.2016

Российские нефтяные компании увеличат добычу нефти по итогам 2016 года на 2,5%, до 547,5 млн тонн, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Добыча нефти ожидается на уровне 547,5 млн тонн, прирост составляет 2,5%», — цитирует министра ТАСС.

Говоря об экспорте нефти, министр отметил, что этот показатель вырастет в 2016 году на 4,8% и достигнет 253 млн тонн.

По словам Новака, доля добычи нефти на шельфе увеличилась на 11,5% и составила 21,3%. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке добыча нефти достигла 69,5 млн тонн, что на 9,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Кроме того, Россия добудет в 2016 году 41 млн тонн на месторождениях с трудноизвлекаемой нефтью — прирост составит 24%.

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