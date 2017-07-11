До конца этой недели губернатор Орловской области Вадим Потомский встретится со всеми орловцами, чьи проблемы были доведены до президента в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Несколько дней назад состоялась встреча Путина и Потомского в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарёво. В ходе беседы глава государства передал губернатору папку с обращениями жителей области, собранными во время «Прямой линии».

На аппаратном совещании Потомский рассказал, что информация уже доведена до его заместителей, однако он лично пообщается с каждым автором обращения, чтобы всесторонне изучить каждую ситуацию.

Известно, что орловцы поднимали проблемы лекарственного обеспечения, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта и другие.