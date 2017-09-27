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Дмитрий Медведев поздравил Орловщину с 80-летием образования

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27.09.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Орловской области с 80-летием со дня образования региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте кабмина.

Глава правительства также подчеркнул, что сегодня в Орловской области активно развивается агропромышленный комплекс, создаются кластеры приборостроения и электроники, информационных технологий, строятся новые дома, школы и больницы. Кроме того, по словам Медведева, многое делается для сохранения историко-культурного наследия, развития туризма.

«Все это — результат таланта, энергии и трудолюбия людей, которые живут в регионе», — подчеркнул премьер.

Медведев пожелал жителям Орловской области успехов и всего самого доброго.

Напомним, что сегодня советник президента Российской Федерации Александр Бедрицкий в ходе встречи с губернатором Орловской области Вадимом Потомским отметил достижения Орловщины в уборочной кампании, а также обсудил перспективы социально-экономического развития региона.

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