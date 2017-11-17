Дмитрий Бутусов посетил предприятия АПК в Болховском районе

Дмитрий Бутусов совершил рабочую поездку в Болховский район. Он познакомился с организацией производства, обсудил проблемы и перспективы развития ООО «Пищевик» и производственной площадки ООО «Брянская мясная компания» — ферма КРС «Фатнево».

ООО «Пищевик» производит толокно и консервную продукцию. Цех толокна в месяц выпускает более 70 тонн экологически чистой продукции, незаменимой при производстве детского питания. В ассортименте консервного цеха — 75 видов овощных консервов, варенья и соков. Все они производятся из натурального сырья. Основные потребители продукции — социальные и детские учреждения нашей и соседних областей. Реализуется она и в розничных торговых сетях.

«Наша главная задача — наладить стабильное производство и развивать его. Для этого серьезное внимание необходимо уделить продвижению продукции на рынке, поиску новых каналов сбыта, надежных партнеров. В перспективе стоит задуматься о создании кооператива производителей сырья для нужд завода. Правительство области готово оказать предприятию поддержку», — подчеркнул Дмитрий Бутусов.

Он также отметил эффективную организацию производства на ферме КРС «Фатнево» ООО «Брянская мясная компания», где ведется откорм 5000 голов молодняка. Заместитель Председателя Правительства Орловской области по АПК осмотрел площадки для содержания животных, обсудил с руководством вопросы экологической безопасности производства.