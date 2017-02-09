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Для Росгвардии разработают специальное высокоточное и нелетальное оружие

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09.02.2017

Фонд перспективных исследований и инженеры ОПК РФ представят свои предложения по разработке высокоточных и нелетальных вооружений для нужд Росгвардии, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Задача сегодня инженеров-конструкторов — представить предложения в ту часть Государственной программы вооружений, которая будет действовать с 2018 по 2025 годы, применительно к специфическим средствам вооружений и военной техники, которая будет использована в Росгвардии, — сказал он. — Эта задача будет решена, и сегодня мы для этой задачи привлекаем ФПИ, который подпишет договор с Росгвардии и возьмет на себя часть разработок специальных, которые будут открыты непосредственно для Росгвардии».

По словам Рогозина, эта силовая структура выполняет специфические задачи и «должна быть вооружена до зубов». «Но это оружие не то, которое обычно применяется обычной армией, Росгвардии часто приходится действовать в горной местности, ей приходится действовать в городской черте, где есть мирные люди, поэтому оружие должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного оружия наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения», — пояснил вице-премьер. Зампред правительства также добавил, что необходимое оружие должно быть нелетальным.

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