Динамика реальных доходов орловчан опережает средние показатели по РФ и ЦФО
05.05.2017
Данные значения в процентном соотношении к январю-февралю 2016 года равны 103,4 %, 101,2 % и 95,8 %, соответственно.
По информации Федеральной службы государственной статистики, в ЦФО по динамике денежных доходов наш регион находится на 4 месте после Белгородской, Курской, Костромской областей.
По сравнению с первым месяцем года в феврале на Орловщине данный показатель возрос на 10,5 %.
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