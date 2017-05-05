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  3. Динамика реальных доходов орловчан опережает средние показатели по РФ и ЦФО

Динамика реальных доходов орловчан опережает средние показатели по РФ и ЦФО

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05.05.2017

Данные значения в процентном соотношении к январю-февралю 2016 года равны 103,4 %, 101,2 % и 95,8 %, соответственно.

По информации Федеральной службы государственной статистики, в ЦФО по динамике денежных доходов наш регион находится на 4 месте после Белгородской, Курской, Костромской областей.

По сравнению с первым месяцем года в феврале на Орловщине данный показатель возрос на 10,5 %.

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