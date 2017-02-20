«Детский парк» объявил аукцион на право размещения аттракционов

Детский парк извещает о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение временных нестационарных развлекательных объектов в 2017-2018 г.г.

Аукцион состоится 24 марта в 14.00 в помещении администрации парка (г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик). Заявки принимаются до 20 марта (до 17.00).

Всего на торги выставлено 7 мест. На них разместятся: детские городки с каруселями, семейные аттракционы, канатный веревочный городок, детские рельсовые железные дороги, тир, водные аттракционы и др. Стоимость лотов от 36,5 тыс. руб. 245,72 тыс. рублей.

Победителем аукциона признается участник, который последним предложил самую высокую цену за лот. Если участвует один претендент, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае договор заключается с единственным участником по начальной (стартовой) цене за место, указанной в извещении.

Победитель аукциона заключает договор с организатором не позднее 20 дней с момента уведомления о признании его победителем аукциона.