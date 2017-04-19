Детский омбудсмен предложила начинать подготовку к семейной жизни со школы
19.04.2017
Подготовку к семейной жизни необходимо начинать со школы, формируя в сознании детей образ полноценной здоровой семьи, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Важно говорить о подготовке к семейной жизни, формировать в сознании наших детей образ человека-семьянина и образ полноценной здоровой семьи. Именно подготовка к семейной жизни, начиная со школы, может стать эффективной профилактической мерой», — сказала Кузнецова во время открытия XIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
Омбудсмен также добавила, что к ней поступает большое количество жалоб на СМИ, которые транслируют негативный образ семьи, поэтому, отметила Кузнецова, в этой сфере важна и работа журналистов.
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