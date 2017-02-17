Депутаты Госдумы предложили закрепить в законе понятие "региональное СМИ"

Депутаты фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева и Наталья Костенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет в законодательстве понятие «региональное СМИ». В будущем это позволит таким изданиям рассчитывать на господдержку при реализации социально значимых проектов. Документ размещен в думской электронной базе данных, оба парламентария являются представительницами Общероссийского народного фронта.

«Законопроектом предусматривается введение в закон РФ „О средствах массовой информации“ понятия „региональное средство массовой информации“ в целях его дальнейшего применения при реализации государственной политики в области СМИ, в том числе оказания государственной поддержки социально значимым проектам региональных СМИ», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документа региональным СМИ будет считаться «зарегистрированное средство массовой информации, продукция которого направлена на потребителей в одном, двух или трех субъектах РФ».

Предполагается, что критерии соответствия СМИ данным требованиям должны быть сформулированы в приказе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в зависимости от вида СМИ.