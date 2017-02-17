Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.02.2017 Пятница 15:28
сейчас в эфире
15:05
Документальный сериал
Неизвестная версия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Депутаты Госдумы предложили закрепить в законе понятие "региональное СМИ"

Депутаты Госдумы предложили закрепить в законе понятие "региональное СМИ"

Версия для печати

17.02.2017

Депутаты фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева и Наталья Костенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет в законодательстве понятие «региональное СМИ». В будущем это позволит таким изданиям рассчитывать на господдержку при реализации социально значимых проектов. Документ размещен в думской электронной базе данных, оба парламентария являются представительницами Общероссийского народного фронта.

«Законопроектом предусматривается введение в закон РФ „О средствах массовой информации“ понятия „региональное средство массовой информации“ в целях его дальнейшего применения при реализации государственной политики в области СМИ, в том числе оказания государственной поддержки социально значимым проектам региональных СМИ», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документа региональным СМИ будет считаться «зарегистрированное средство массовой информации, продукция которого направлена на потребителей в одном, двух или трех субъектах РФ».

Предполагается, что критерии соответствия СМИ данным требованиям должны быть сформулированы в приказе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в зависимости от вида СМИ.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31606

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.02.2017

Россельхознадзор может ввести новые ограничения на поставки из Белоруссии

17.02.2017

"Почта России" в 2017 году планирует повысить тарифы

17.02.2017

Сбербанк cнизит ставку по ипотеке до 10,9%

1
17.02.2017

В Орле выбрали лучшие добровольные народные дружины

1
17.02.2017

Рособрнадзор пригрозил проверками школам с завышенными оценками по сочинениям

$ USD57.1507(+0.38)17.02
€ EUR60.654(+0.63)17.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online