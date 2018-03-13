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  3. Делегация Орловской области приняла участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

Делегация Орловской области приняла участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

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13.03.2018

С 11 по 12 марта в Краснодаре прошёл Всероссийский форум сельхозпроизводителей. Мероприятие состоялось при поддержке Минсельхоза РФ.

В этом году Всероссийский форум сельхозпроизводителей проводился на базе Кубанского государственного аграрного университета. В работе крупнейшей агроплощадки принимали участие делегации всех сельскохозяйственных субъектов России, представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупного и среднего бизнеса, фермеры, отраслевые эксперты и ученые-аграрии. Всего в мероприятии участвовали делегации 71 субъекта России.

Орловскую область на форуме представляли заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, исполнительный директор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Сизарева, генеральный директор АО «Щелково Агрохим», учредитель ООО «Дубовицкое» Салис Каракотов, директор СП «Воронецкое» ООО «Орелагропром» Евгений Ктиторов.

В рамках форума прошёл ряд тематических секций, посвященных вопросам стратегии развития животноводства, растениеводства, плодородия почв, пищевой и перерабатывающей промышленности, развития сельскохозяйственной кооперации и фермерства.

Итоги работы Всероссийского форума были подведены 12 марта на пленарном заседании, на котором выступил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул необходимость постоянного повышения качества российской продукции, наращивания конкурентоспособности отечественных предприятий, в том числе на зарубежных рынках.

Кроме того, Президент РФ заявил, что будущее отечественного АПК связано не только с развитием крупных агрохолдингов, но и фермерских хозяйств.

Особое внимание было уделено вопросу повышения качества жизни сельских жителей. Владимир Путин отметил успехи в реализации федеральной программы по развитию села, которая действует с 2003 года, и будет продолжена.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, по итогам форума региональным властям было рекомендовано усилить работу по социальному развитию села. Из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ будут выделяться дополнительные средства. Поэтому регионам необходимо уже сейчас подготовить задел в части документации по проектам в этой сфере.

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