Делегация Орловской области примет участие в 19-й агровыставке «Золотая осень»

Главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны будет проходить с 4 по 7 октября на территории ВДНХ. Организатором выставки выступает Министерство сельского хозяйства РФ.

Основная тема повестки «Золотой осени» в 2017 году ˗ развитие экспортного потенциала АПК. Кроме того, специалисты отрасли продолжат дискуссию о перспективах развития инвестиционного потенциала отечественного АПК.

Делегацию Орловской области возглавит Губернатор Вадим Потомский. В мероприятиях также примут участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области — руководитель Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Михаил Коротаев, генеральный директор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Климова.

На выставке будет представлена экспозиция нашего региона.

Члены делегации примут участие в Агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», заседании Клуба инвесторов «Вектор на российский Агро-Tech», в специализированных семинарах, посетят отраслевые конкурсы.

В рамках агропромышленной выставки планируется подписание ряда соглашений между Правительством Орловской области и компаниями АПК.