ЦИК проверит деятельность губернаторов в рамках президентской кампании

Центризбирком России будет сообщать в Администрацию президента РФ о недобросовестных и незаконных действиях глав регионов и их заместителей во время президентской избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Будем готовить в Администрацию президента [РФ] представление на тех руководителей регионов, заместителей губернаторов, которые позволяют себе работать вне рамок законов», — сказала она на заседании ЦИК в среду.