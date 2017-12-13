ЦИК проверит деятельность губернаторов в рамках президентской кампании
13.12.2017
Центризбирком России будет сообщать в Администрацию президента РФ о недобросовестных и незаконных действиях глав регионов и их заместителей во время президентской избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.
«Будем готовить в Администрацию президента [РФ] представление на тех руководителей регионов, заместителей губернаторов, которые позволяют себе работать вне рамок законов», — сказала она на заседании ЦИК в среду.
Короткая ссылка obl1.ru/~/43706
Другие новости раздела
$ USD58.837(-0.4)13.12
€ EUR69.2982(-0.5)13.12
Наш опрос
Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?