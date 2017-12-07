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Число погибших из-за утечек газа в РФ в 2017 году снизилось почти на 20%

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07.12.2017

Количество взрывов из-за утечек бытового газа, произошедших в России в течение 2017 года, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 8,3%, однако число погибших и пострадавших в результате таких ситуаций снизилось на 19,2% и 34,7% соответственно. Об этом сообщил в четверг директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, передает ТАСС.

«К сожалению, взрывы, связанные с утечкой бытового газа, представляют сегодня актуальную проблему, которую необходимо решать на самом высоком государственном уровне. С начала 2017 года произошло 13 чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой газа, в которых пострадало 65 человек и погиб 21 человек», — сказал Еникеев в ходе расширенного заседания Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы в четверг.



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