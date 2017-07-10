Число орловцев, укушенных клещами, перевалило за тысячу
10.07.2017
Число орловцев, укушенных клещами, перевалило за тысячу, а число несовершеннолетних пострадавших — за 300 человек. Таковы свежие данные Управления Роспотребнадзора.
Заболеваний клещевым боррелиозом и другими инфекционными болезнями в связи с нападениями паразитов не зарегистрировано. Переносчиками боррелий, между тем, оказались примерно 16% клещей, снятых с пострадавших и исследованных в Роспотребнадзоре. Примерно 4% животных оказались сами инфицированы боррелиозом.
В целом, обращаемость по нападениям клещей в области этим летом пока что остаётся среднестатистической.
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