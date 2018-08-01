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  3. Число экономических преступлений в России за полгода выросло на 3,4%

Число экономических преступлений в России за полгода выросло на 3,4%

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01.08.2018

Число экономических преступлений в России за полгода выросло на 3,4%, при том что общий уровень преступности снизился, гласят данные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июнь 2018 года число зарегистрированных преступлений экономической направленности выросло на 3,4% и составило 68 737. Кроме того, за указанный период на 2,5% больше выявлено лиц, совершивших экономические преступления, — 26 083.

В то же время общее число зарегистрированных в РФ преступлений за первое полугодие снизилось на 3,6% и составило 992 966, пишет РИА Новости.

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