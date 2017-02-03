Число ДТП на федеральных дорогах области в 2016 году снизилось на 23%
03.02.2017
Число погибших в транспортных авариях сократилось на 8%, а раненых на 23%.
Снизить аварийность удалось благодаря реализации комплекса мер.
Большой объем работ был выполнен на автомагистрали М-2 «Крым». В частности, в минувшем году установлены дублирующие дорожные знаки со светоотражающей пленкой. Светофорный объект, расположенный на 356км, для контроля проезда перекрестка на разрешающий сигнал был оборудован приборами фото-видеофиксации. Также выполнены работы по повышению сцепных качеств покрытия, укреплению обочин, обеспечению нормативной видимости в плане и в профиле, ликвидированы несанкционированные съезды.
В 2017 году в Орловской области также запланирован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Так, по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков будет установлено искусственное электроосвещение на участках автодороги Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел, проходящей через населенные пункты Татинки, Новый Синец, Трубчево, Черногрязка, Зубари, Щербово.
Наружное электроосвещение будет и на транспортных развязках федеральных трасс Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов и М-2 «Крым».
Общая протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию линий электроосвещения составит более 14 километров.
Также на федеральных трассах области будет построено 2 светофорных объекта.
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