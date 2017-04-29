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Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25%

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28.04.2017

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.», — говорится в сообщении ЦБ.

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