Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.», — говорится в сообщении ЦБ.