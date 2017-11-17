ЦБ: в 2017 году инфляция не превысит 3%

Банк России ожидает, что инфляция в России не превысит 3% по итогам текущего года, а в первом полугодии 2018 года несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ «Динамика потребительских цен» за ноябрь, передает ТАСС.

«Учитывая, что отклонение инфляции вниз от прогноза во многом вызвано временными факторами, Банк России оценивает текущую ситуацию как сохранение инфляции вблизи 4%. Ожидается, что по итогам года инфляция не превысит 3% и в первом полугодии 2018 года, по мере исчерпания влияния временных факторов, несколько повысится, оставаясь вблизи 4%», — говорится в документе регулятора.





