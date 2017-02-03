ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%
03.02.2017
Совет директоров Банка России на первом заседании в 2017 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
ЦБ отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, при этом риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте.
Регулятор также отметил, что с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился.
Годовые темпы прироста потребительских цен на 30 января замедлились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/30867
Другие новости раздела
$ USD59.3137(-0.67)04.02
€ EUR63.8156(-0.92)04.02
Наш опрос
Чего не хватает в вашем дворе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: