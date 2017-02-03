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  3. ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%

ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%

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03.02.2017

Совет директоров Банка России на первом заседании в 2017 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, при этом риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

Регулятор также отметил, что с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился.

Годовые темпы прироста потребительских цен на 30 января замедлились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.

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